近期「#MeToo」在台灣風波不斷，更延燒至演藝圈，舉凡許傑輝、NONO、宥勝、黃子佼、炎亞綸等人都遭到受害者出面控訴，引發討論。對此，知名網紅愛莉莎莎也在社群上也發文寫下：「大家都在Metoo爆料，我也來爆一下好了。」然而，文中卻是讚賞男友的字句，而陳沂對此也不忍發聲了。

愛莉莎莎昨晚在社群上發文，先是寫下：「大家都在Metoo爆料，我也來爆一下好了。」然而觀其文中字句，卻是在稱讚男友的暖心事蹟，毫不掩飾男友對她的好，這篇「放閃文」曝光後，引發網友不滿，紛紛在其貼文底下留言抨擊，而愛莉莎莎也數度修改貼文內容，首先將「大家都在Metoo爆料」刪除，二度更改則是將「我也來爆一下好了」改為「我來爆一下好了」。

陳沂也對此發聲，在社群上寫下對於愛莉莎莎的看法，認為：「維持網紅的人設相當不遺餘力！」指出MeToo是沈重的議題，不該拿來開這種無聊的玩笑，「已經受到的傷害無法抹去，會變成一道或深或淺的傷疤。」所以我一直覺得，操弄這個議題，刻意抹黑去打擊想打擊的人是可惡的；拿MeToo去開沒同理心的玩笑，是冷血的。

相關貼文也在社群上引發網友熱議，不少人紛紛發表自身的觀點，指出：「〈MeToo是沈重的議題，不該拿來開這種無聊的玩笑。〉再認同不過了」、「她幸福幸運到不知民間疾苦」、「躲在暗夜哭泣的受害人，在各行各業應該還很多，尤其是具有階級及權勢壓力的機關或公司，MeToo的受害者更不在少數。」

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