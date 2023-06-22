R 級喜劇電影《鈔級布偶》推出最新預告，帶來如同「 NFT 式」美國史上最偉大的玩具熱潮與快速泡沫化，同時也是「史上最意想不到的成功故事」及其背後的黑暗面，預告以無厘頭式搞笑節奏呈現，從推銷一隻高級喜馬拉雅貓「豆豆娃」開啟了致富神話。

這幾年火紅到不行的NFT常被網友笑稱：「不過是一張JPG」，但這張虛擬圖像在後來被炒作到上千萬，甚至可以買房、買車。但早在90年代就有類似的事情發生，這個號稱全美每個人都會有一隻的「豆豆娃」，在當時一個能被炒作到5000美元以上（約15萬台幣），限量版、特別版都還有不同的價格，很多人在當年也說：「不過就是一隻娃娃。」

當時還有夫妻離婚的財產分配連豆豆娃都要算在其中，也有人因豆豆娃起爭執，最後痛下殺手。本來豆豆娃是給小孩的玩具，後來被市場炒作到變成大人在搜集。當然，這樣的炒作手法最後面臨泡沫化的問題，許多人甚至最後因豆豆娃破產、血本無歸，換藥不換湯，這個故事把豆豆娃換成NFT，似乎也說得通。

《鈔級布偶》故事以 90 年代為背景，曾風靡全美的「豆豆娃」掀起一股「現象級」全民蒐集狂熱，查克葛里芬納奇所飾演的創辦人，人稱「絨毛娃娃界的賈伯斯」泰華納與他的妻子羅比瓊斯（暫譯）由伊莉莎白班克斯飾，從一位沮喪的銷售員，直到他遇上生命中重要的三位女性，將他的創意發揚光大，巧妙利用商品稀缺策略掌握人心，帶領這股發大財商機狂賺數十億，實現了他的「美國夢」，而成功男人背後的女人們，卻沒有得到應有的報酬和尊重，也將揭露美國社會普遍對女性的不平等和荒謬文化。《鈔級布偶》（The Beanie Bubble）即將於 Apple TV＋ 2023 年 7 月 28 日全球獨家上線。