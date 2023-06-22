高雄桃源區運今日在桃源里雅你綜合運動場盛大開幕，柔道國手柯國新激昂宣誓、點燃聖火，開幕式有動人的勤和里八部合音及林班歌展演，還有國中小學聯合舞動，讓現場氣氛非常熱絡。

桃源區各里民舉著不同的動物旗幟進場，由柯國新進行運動員宣誓，舉起聖火站上聖火台，燃起的火焰也讓台下運動員高聲歡呼、熱血沸騰。

桃源區長杜司偉則表示，睽違2年再度舉辦區運，心情非常激動，特別規畫3天賽事，讓各部落族人大展身手，也藉傳統技能競賽深化族人對於文化的認同，除安排球類比賽，還有射箭、摔角等原住民傳統競技項目，看到許多青年回到部落，希望未來可以持續辦理區運，讓青年與部落更加有凝聚力。

高雄市原民會主委阿布斯表示，此次區運，原民會除給予經費上的支持，也特別與財團法人法律扶助基金會高雄分會合作，在雅你綜合運動場邊辦理法律義診宣導，將律師帶往部落，聽取族人的法律煩惱，提供適切的建議關懷族人。

阿布斯經過運動場，聽見各里民為選手們熱情喊加油，期望族人在每次的競賽越戰越勇，也在2025年的全國原住民族運動會，為高雄爭取最高榮耀。