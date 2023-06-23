越南進入6月以後遭遇電荒，影響企業生產與經營。越南外交部發言人范秋姮今天表示，相關部門將盡其所能解決這一窘境，確保民生與工業用電需求獲得滿足。

越南今年入夏後高溫天氣較以往多且長，自6月開始北越地區許多工業區與住宅區都面臨電不夠用的情況，必須輪流停電或是臨時停電。越南電荒提升企業經營成本，影響企業生產與調度。

越南外交部今天舉行例行記者會，面對中央社詢問，越南如何應對包括台資企業在內的外資對缺電現象的憂心時，范秋姮（Pham Thu Hang）表示：「我們理解外資等企業對北部地區目前缺電狀況的關注。」

她強調，越南相關部門正在全力以赴，這些努力正在取得積極成果，以利盡快解決這一窘境，確保滿足人民生活和企業生產經營活動的需要。

越南高度仰賴煤炭與水力發電並投入風電綠能，但在美中貿易戰帶動外資陸續湧入的情況下，越南的發電效能與電力調度皆面臨挑戰。一些專家警告，電荒將挫及外資信心並影響越南的經濟發展。