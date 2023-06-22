50歲日本男星武田真治過去以電視劇《縮水情人》走紅，近年因在NHK綜藝節目表演「筋肉體操」，展現苦練的健美身材引起話題，更打敗一票男星，被日媒評為「最壯碩的男星」。2020年，武田真治與擔任護士的麻靜波結婚，並在今年2月宣布懷孕，而近日小孩平安出生，他在IG上傳小腳ㄚ照，引來粉絲祝賀聲不斷。

武田真治先前去牙科診所，認識了擔任護士的麻靜波，儘管相差22歲，但兩人志趣相投、十分聊得來，交往3年10個月後，於2020年7月登記結婚，隔了3年，夫妻倆迎來第一個孩子，是一名女嬰，對此，經紀公司證實了，不過未公布小孩確切的出生日期。

武田真治也在IG分享升格當爸的喜悅，大方曬出女兒的小腳ㄚ照，感性寫下：「我擁有了一個女兒，且母子均安，很感激老婆在懷孕期間忍受各種不舒服」，而麻靜波則PO出伸出手指給女兒握住的照片，開心地說：「我感覺非常的幸福，永遠不會忘記這個特別的日子」，一字一句讓人感到非常溫馨。

粉絲們湧入留言區祝賀：「恭喜你！一向善良的武田真治會是很好的父親」、「母子健康很重要，祝爸爸未來平安順利」、「看起來會是一個很棒的家庭」、「把一個新生命帶來這個世界真美好」、「麻靜波很辛苦，請照顧好她們」、「雖然養育孩子很難，但我相信你會是溫柔的父親，請跟老婆一起好好努力！」