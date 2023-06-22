《地獄里長》的導演群之一，也曾是金馬得主的游智煒遭多名女性指控性騷擾，甚至有人遭他強摸私密處，稍早《地獄里長》劇組已發出聲明將他除名，而他自己也在臉書發文，真心的向這些女性道歉，卻將性騷擾行為歸咎於童年父母多次自殺，剖析自己內心充滿寂寞跟孤獨，因此缺乏對愛的正確認識，他的文章一出來引來一片罵聲，甚至有疑似受害者留言嗆「在我在的場合跟我老婆告白也是因為上述的爛理由嗎？」

游智煒全文：

這些天，我深刻反省並回憶許多曾發生的事，首先要嚴肅認真的道歉，因此許多心底的過去也再次浮現。童年跟著做生意失敗自殺多次的父母四處躲債，國中畢業就逃離精神出狀況的他們獨自生活，但心中充滿了寂寞跟孤獨，也完全缺乏對愛的正確認識，因此在愛情關係的處理上，始終做錯了不少的事。不是想拿他們為自己找藉口，只是在思考著這一切，為什麼會變成現在的狀況？

可能是成長過程跟自己的性格，導致這些年對愛情跟人際關係的處理失當，總是在試探的過程中太著急太直接而傷害了一些人。這次深刻發現自己原來是這麼糟糕的人，對於所有做錯的事真心的向這些女性道歉，非常對不起。

接下來會徹底反省，然後盡全力去改變一切不好的自己，並從生活中或工作中彌補，也會盡力思考可以做些什麼，才能彌補所有讓她們不好受的錯誤。

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