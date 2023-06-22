烏克蘭軍自本月4號（日）起於南部戰線發起進攻，烏克蘭第9、10軍團採取波狀攻勢刺探俄軍防禦缺口，在札波羅熱地區以及南頓內茨克地區仍遭阻滯。處於俄羅斯縱深的監視防線（Screening Line）中。本週一（19）俄軍突然在北部戰線庫普揚斯克（Kupyansk）和紅利曼地區（Krasny Liman）2個方向展開攻勢，這裡正是去年哈爾科夫大捷的地區所在，烏軍隨即展開反擊 但目前被迫向西退卻，烏克蘭國防部副部長馬里亞爾（Hanna Maliar）於社群媒體上發文表示，情況非常困難。

The 76th Airborne Division advances on the Liman front in the DPR, the enemy are knocked out of a number of strongholds, many prisoners are taken!#source



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綜合烏克蘭國防部副部長、俄羅斯國防部例行會報以及公開資訊情報來源，烏俄雙方對於許多住民地和地名，因歷史因素會有出入，若無正式中文譯名，則以Google地圖中文譯名或原文代之。俄軍自庫普揚斯克前線展開攻勢，目前已經在該城鎮北方，奧斯科爾河西側建立起橋頭堡，而在河的東側，則是繼續向南壓迫烏軍防線。俄方稱距離庫普揚斯克，只剩2公里。

俄軍自庫普揚斯克前線展開攻勢，目前已經在該城鎮北方，也就是奧斯科爾河西側建立起橋頭堡，而在河的東側，則是繼續向南壓迫烏軍防線。俄方稱距離庫普揚斯克，只剩2公里。（擷取自開源地圖工具Openstreet、烏俄戰爭開源貢獻者Z-Kommersant）

而紅利曼地區，俄軍則是從克列緬納亞（Kremennaya）鎮向西展開攻勢，直接推進到扎里奇涅（Zarichne），烏克蘭第95空中突擊旅阻滯未果，暫時退防。同時，俄羅斯軍隊的戰士們也發動了對托爾斯克（Torske）突出地區幾個據點的突襲，與烏克蘭第25特種作戰旅很快開始與俄軍接戰。

俄防部20日稱，烏軍正準備在紅利曼地區採取行動。許多在利曼市（Liman）附近活動的烏軍部隊已進入無線電靜默模式，嚴守偽裝措施，可能是為了準備反攻俄軍，或者是調度到其他方向。

🇷🇺🇺🇦Destruction of a Ukrainian tank of the 67th brigade near the village of Kuzmino in the Liman direction pic.twitter.com/HUJGjZ06sM — Theresa 🇳🇬🇷🇺 (@tretter50001) June 19, 2023

利曼市烏軍作戰序列出現了烏克蘭第1總統旅，而烏軍後方城鎮巴拉基亞（Balakliya）則出現了第32機械化旅。在斯拉維揚斯克（Slavyansk）地區的第2道防線上，俄方稱觀察到了烏克蘭第115摩托化步兵旅的部隊。

21至22日，烏軍發起一系列反擊，但遭到俄軍擊退。俄防部繼續聲稱繼續在克列緬納亞西部和更北部的庫普揚斯克樹林地區推進，稱烏軍已在多個地區撤退。

不過，俄方表示，烏軍增援部隊持續增援紅利曼地區，以及庫普揚斯克方向，這表明，雖然過去3天的反攻受阻，烏軍仍未放棄對克列緬納亞方向進行反擊。