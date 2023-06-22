新北一名謝姓男子去年與朋友一起到西門町的燒烤店聚餐喝酒，散會後謝男帶著女性友人A回家休息，未料謝男卻趁A女熟睡時脫光對方的衣服，強逼A女替自己口交，遭到提告。新北地院審結，依乘機性交未遂罪，處有期徒刑10月。緩刑2年，期間付保護管束。

判決書指出，謝男與A女為朋友，2022年8月晚間2人與一群友人在西門町一間燒烤店聚餐喝酒，隔日凌晨散會時，謝男帶著A女返回住處休息，A女換上謝男的衣物後，躺在床上睡覺。

豈料，謝男見狀竟動了歪腦筋，趁著凌晨時分脫下A女及自己的衣物，跨坐在A女的頸部，將生殖器官放進A女口中，強迫A女替自己口交，A女驚醒後立刻推開謝男，謝男罷手未遂。全案經由A女報警處理後，經由新北地檢署偵結起訴。

新北地院審理時，謝男坦承犯行，法官指出，謝男趁著酒後闖入A女臥室，趁其睡著後脫下衣物，把下體放入A女口中後被A女推開，涉犯乘機性交未遂，但考量謝男賠償20萬元獲得A女諒解等情狀，依乘機性交未遂罪，判處謝男有期徒刑10月，緩刑2年。期間付保護管束。可上訴。

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