中國共產主義青年團第十九次全國代表大會今在北京人民大會堂閉幕。會議選舉產生了新一屆共青團中央委員會。下午，舉行共團第十九屆中央委員會第一次全體會議，選舉產生新一屆團中央領導機構。全會選舉阿東為團十九屆中央書記處第一書記，徐曉、王藝、胡百精、胡盛（掛職）、夏派克提•吾守爾（掛職）、余靜（兼職）為書記處書記。

經差額選舉，上官劍、王藝（女）、王勃、戶國棟、鄧小燕（女）、冉波、劉向鋒、齊虎、齊先國、閆新寶、阮海良、李沙沙（女）、餘靜（女）、張坤、阿東（回族）、陳秀娣（女）、鄭曉博、胡盛、胡百精、姚煥、夏派克提•吾守爾（維吾爾族）、徐曉、徐雋、郭峰、黃鶴、黃大偉、廖傳錦等27人當選為團十九屆中央常務委員會委員。

1970年出生的阿東，成為繼國家金融監督管理總局局長李雲澤之後，又一位70後正部級幹部。也是首位少數民族出掌共青團。

阿東，回族，遼寧海城人，遼寧師範大學地理系畢業，在北京大學取得地理學博士之後長期在國家海洋局工作。後來空降海南擔任三沙市長、三亞市長。2020年出任吉林省副省長，2021年12月任中共吉林省委常委、宣傳部部長。上月底，他接替賀軍科擔任共青團中央第一書記，賀軍科轉任中國科協黨組書記。

共青團全稱是中國共產主義青年團，被定位為中國共產黨的助手和後備軍。團的中央委員會書記處是團中央領導機構，由第一書記一人和書記若干人組成。

共青團第十九次全國代表大會19日在人民大會堂召開，聚集近1500名全大陸各地的中共青年團代表，大陸國家主席習近平與其他中央政治局常委包含趙樂際、王滬寧、丁薛祥、李希等人到會祝賀，蔡奇代表中共中央以《在強國建設民族復興新征程上書寫壯麗青春篇章》為題致詞。