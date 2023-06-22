深海觀光潛水器「泰坦號」（Titan）前往鐵達尼沉船途中失聯，搜救專家計算，泰坦號能夠呼吸的剩餘空氣，可能22日晚間7時8分耗盡。前駐紐西蘭代表介文汲22日在《張雅婷辣晚報》節目直言，水下能見度低，極不舒適，潛艇公司安全做得很差，為了冒這個險送命真的划不來。

介文汲提到，《CNN》也有專人研究這個案子，結果發現很多讓人驚訝的事，有一個離職員工就說，這個潛艇有很多問題，沒有辦法潛那麼深，會出問題，結果這個潛艇公司的老闆把他開除了。現在就發現是不是隱藏了一些安全問題？

介文汲指出，操控的零組件也發現有一些很荒謬的，比如說用家庭電玩的操控器，也作為裡面重要的零組件，也蠻駭人聽聞的。回過頭來說，這個公司做這樣一個高度危險性的載具，旁邊有沒有公權力的監管？還是就放任他隨意？一個願打一個願挨？沒有安全的標準，也沒有專業的評估機制存在。現在回頭看潛艇的設備，也會發現好像沒那麼先進。這類事件對於將來有錢人要從事這樣的冒險，可能會受到一些影響。

「一般民眾就是看新聞的吃瓜群眾，我們哪有20萬美金去冒這生命危險啊？」介文汲直言，這相當瘋狂，但竟然變成全世界新聞的焦點。主持人張雅婷提到在晚間7點8分時預估氧氣已經耗盡。介文汲強調，現在連位置都沒找到，連美國海岸防衛隊或海軍，如果要出動一下，可能要花費大量的金錢。美國的軍艦要出來一下，那是非常昂貴的事情。張雅婷說，船上五位乘客身家也是非常昂貴，高達2000億美元。

介文汲表示，有很多傳聞，因為船艙很小，他們連上廁所都沒辦法上，他們每個人還都穿著成人紙尿褲，都包大人包在那邊，本來就是一個蠻大的、不是很舒適的旅遊。不過為什麼潛到海裡面，對他們有這麼大的吸引力？真的也有點好奇，到海裡面能看到什麼呢？風浪大也看不清楚，且在一定深度的時候，水底下是一片漆黑的，因為太陽光照不進去，沒辦法穿透那麼深。

介文汲說，這世界有些人真的是錢多得花不完，花錢找刺激，但如果為了找刺激，把命都送掉的話，那就真的是划不來！