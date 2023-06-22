日本共同社22日報導說，日本首相岸田文雄在21日例行國會閉幕後召開記者會，著眼於秋季以後解散眾院，示意將在推進政策課題的同時，開始探討內閣改組和自民黨高層人事調整，將在推進政策課題的同時展開探討。

報導說，岸田7月和9月安排了國際會議等繁忙的外交日程，8月或許將成為改組內閣的備選時間。被視為岸田接班人之一的自民黨幹事長茂木敏充是否留任也是焦點。圍繞個人編號的混亂不斷等問題令內閣支持率走低，岸田力圖通過兼顧掌握人心和推進政策重振政權運營。

岸田在記者會上就人事調整稱：「將對不容拖延的困難課題逐一給出答案。依照這一基本姿態進行判斷。」他同時表示「並沒有具體的想法」。

著眼於在明年9月自民黨總裁選舉中連任，岸田正在謀劃人事調整和解散戰略。自民黨高層任期到今年9月為止，很有可能以新陣容迎接眾院選舉和黨總裁選舉。岸田在記者會上透露今夏將回歸政權原點、巡訪全國的想法，被認為或許是為選舉做準備。

自民黨內有觀點認為，岸田將透過改組展現新鮮感，為政權重回上升勢頭提供契機。去年8月的改組和黨內人事調整在時機上出其不意，岸田掌握了主導權。而茂木、數位相河野太郎和經濟安全保障擔當相高市早苗，均被認為有意參加明年的自民黨總裁選舉，岸田是否為他們安排內閣或黨內高層職務備受關注。如何對待最大派系安倍派也是一大難題。