根據《環球時報》報導，共軍轟-6K進行夜間繞台任務，展現全天候作戰能力，未來將成為常態。國際政治專家賴岳謙認為，大陸轟-6K晝夜的巡航，會使我國軍一直保持警戒，而陷入一種彈性疲乏，反而是最危險的。

賴岳謙今(22日)在中天《頭條開講》節目中表示，轟-6K在台灣周邊，尤其是晝夜巡航，就是在增強它的夜間攻擊能力。而且會使我國軍一直保持警戒，因而陷入一種彈性疲乏，等於是白天、夜晚一直維持警戒的狀態，久而久之，我國軍就會陷入一個疲倦的狀態。到最後就司空見慣了，每天飛就變成常態。當我國軍沒什麼感覺，反而是最危險的。

另外，賴岳謙指出，美國海警船又稱第二海軍，但是基本上是做警察的工作。至於美國海警船怎會跑到台灣海峽來呢？那是因為美國要強調在台灣海峽航行，但又要降低衝突的強度，海警船間的衝突，是警察打起來，火力會比較低，都是內政可以管控的；但若軍隊打起來，動不動就螺旋上升。因此美國很明顯是在降低軍事衝突的強度，但是美國也要證明自己的存在。