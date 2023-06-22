人氣男星炎亞綸日前遭抖音男神「耀樂」指控，二人交往期間竟偷拍不雅影片甚至外流，導致演藝工作停擺，連十大傑出青年殊榮都被撤銷，下場淒涼。而炎亞綸過去是男團「飛輪海」成員，如今演藝生涯岌岌可危，引起網友分析4人狀況，意外發現一路以來最可憐的是汪東城。

在炎亞綸捲入性醜聞後，兩岸三地都在討論他之後星路是否能延續，更有人討論起他與「飛輪海」其他成員的愛恨情仇；其中有不少網友表示很心疼汪東城，並點出團內另外3名成員家境都不錯，吳尊在汶萊出身富豪級家庭，辰亦儒是歸國的富二代，炎亞綸父親是醫師家庭小康，唯獨他家境清貧。

炎亞綸陷入性醜聞後，有網友才發現汪東城在飛輪海裡面一直是最慘的。（圖／摘自微博）

據悉，汪東城的父親在他16歲時病逝，留下800萬債務，他從國中就開始打工賺錢，為了養家還有還債，在當藝人之前，曾一天打3份工。有資深粉絲也心疼地說，「他自己工作很久才買了車代步，還不是新車」、「汪東城真的慘，他好像是為了還債才加入演藝圈賺錢」、「2008年還完債務後，汪東城整個人才看起來慢慢變好」。

飛輪海在2005年出道，由汪東城、炎亞綸、辰亦儒和吳尊組成，因為演了《終極》系列作品，還分別主演多部人氣偶像劇，4人紅極一時；在2011年6月吳尊退出後，4人已鮮少同台，在2012年起都各自發展，吳尊、汪東城和辰亦儒都把工作重心轉往大陸，只有炎亞綸留在台灣，但近日陷入性醜聞，未來動向也成未知數。