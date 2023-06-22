偷吃只會更小心？有名小六童因在外發現爸爸偷牽不認識阿姨的手，但礙於怕跟媽媽說後「永遠失去爸爸」，但和老師說也擔心老師會和媽媽聯繫，於是他上網求助網友幫忙，在網友諸多的提議下，他決定和爸爸「直球對決」，而爸爸也回應他表示「不可以告訴媽媽，爸爸跟其他阿姨牽手的事」，但也向他擔保「以後不會再去見那個阿姨」；但網友卻認為「偷吃只有0次和無限次，不可能存在0次和1次」、「希望爸爸不會騙你」。

有位自稱小學六年級的弟弟在臉書發文，他因為和朋友出去玩，在百貨公司附近發現爸爸的車，正準備要打給爸爸時，竟然發現爸爸和1名不認識的阿姨「手牽手」，從餐廳走出來，嚇得他趕緊躲起來，還認為「若爸爸要是看到我，一定會離開我們家，和阿姨在一起」。

後來，他內心也很糾結，要不要向媽媽揭發這件事情，但很怕因此永遠失去爸爸，也擔心讓媽媽難過，但也不敢詢問老師建議，怕老師會與媽媽聯繫而事情還是被揭發，只好上網求問網友；對此，網友也給出諸多建議，而小六童最後決定和爸爸「直球對決」。

而這名小六童也再次於臉書社團「匿名3公社」發文，他表示趁著媽媽去買晚餐時，直接和爸爸揭發，看到爸爸在百貨公司和阿姨手牽手，也質問爸「是不是不要我跟媽媽了？」，而他也收到爸爸回應表示「不會不要他跟媽媽，會一直很愛他們，可是不可以告訴媽媽，爸爸跟其他阿姨牽手的事情」，且爸爸也向他擔保「以後不會再去見那個阿姨」，雖然他既生氣又難過，但也向爸爸保證會保守秘密，不會告訴媽媽讓媽媽擔憂。

貼文一出，不少網友搖頭表示「你爸爸還是會去見那個阿姨，只是會更小心而已」、「你真的好乖，沒有任何人可以跟你保證爸爸會不會再犯錯」、「希望你爸爸不會騙你」、「希望你爸爸說到做到 而不是只是更小心不被你們發現而已」、「希望你爸爸可以言而有信」、「孩子，我想跟你說一個很殘酷的話，偷吃只有0次和無限次，不可能存在0次和1次」。

但也有網友大讚原PO的勇氣，「你爸爸會好好愛你媽媽的，他只是一時意亂情迷」、「好棒好懂事的孩子」、「這個結果是好的，沒有爭吵，爸爸也知道了」、「大人的世界本來就比較複雜，至少你做到你該表達的話」、「小朋友，你很堅強、很優秀，記得要永遠替自己的未來著想」、「是的，希望給你爸爸一個機會改過」、「希望那個爸爸可以看到這篇文章，迷途知返」。