屬於世界羽聯BWF世界巡迴賽超級300系列的2023台北羽球公開賽，中租羽球隊女雙組合李佳馨／鄧淳薫在16強賽21比9、21比9輕取澳洲組合凱特琳易（Kaitlyn EA）／索莫薇兒（Gronya Somerville）而晉級8強，追平兩人本季在超級賽最佳戰績，下一輪迎戰零一組寶島組合劉巧芸／汪鬱喬，尋求繼去年澳洲公開賽後再度打進賽會4強。

從雙打起家的鄧淳薰，和從單打轉入雙打的李佳馨，一開始搭配還在找尋默契遇到尷尬期，靠個人能力在雙打賽迎敵，不過兩人知道在國際賽想獲得競爭力，一定要提升合作默契，去年透過10場國際挑戰賽磨合，今年在等級更高的超級系列賽奮鬥，一步走來在每一拍的銜接上更流暢，也知道何時該給搭檔幫忙。

透過更多國際賽磨合，兩人技巧精進不少，但認為細節還需要加強，才能在成績更上層樓，因為今年5月進入巴黎奧運積分周期，兩人希望在主場台北公開賽先努力爭取好成績，接下來每站國際賽也都能穩定爭取積分，朝奧運邁進。