資深狗仔葛斯齊昨(21日)在直播中找來匿名S小姐指控瘦子，對此，經紀公司發出律師聲明，強調葛斯齊跟S小姐未經合理查證及平衡報導，即以片面之詞指控，決定對兩人依加重誹謗罪提告，而葛斯齊回應自己未陳述任何細節，僅以查證角度採訪S小姐，怎料卻淪為被告。

葛斯齊今(22日)在個人臉書發文表示：「本人並未陳述任何細節及觀點，僅疑問查證角度採訪受害者」，並表示在直播現場有請到律師說明MeToo相關法律知識，也沒有強求受害者出面或指使對他人進行指控，並強調已跟爆料的S小姐說清楚，在無證據的情況下，後續可能會需要面臨法律責任，才開始採訪提問，完全無法接受連帶成為被告。

對於S小姐的指控，瘦子所屬經紀公司今(22日)委託律師發出聲明，表示葛斯齊的直播踐踏當事人的人格跟名譽權，以及所衍生的演藝工作權益，並強調不能依單方面的說詞，作為刑事判決認定有罪的基礎，此事早經法院著有判例，也表示葛斯齊提及現場有另一人，卻未經查證便妄自報導，因此綜合上述，決定對葛斯齊及S小姐提告。同時經紀公司也強調：「MeToo是個好運動，但在MeToo身上潑髒水，甚至利用，這類行為完全不能被原諒。」