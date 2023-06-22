民進黨總統參選人賴清德20日拋出大撒幣利多宣布，明年開始政府將編列預算補助私立大學學生每年至少2萬5千元，引發政策買票爭議。前立委郭正亮22日在《國民大會》節目強調，賴的年輕選票流失很嚴重，之後會用力放送哏圖。就跟民進黨當年搞老人年金一樣，才能打下新竹縣。

「這個考驗我們的年輕朋友對候選人的選擇啦！」郭正亮表示，民眾黨總統參選人柯文哲現在20~29歲的支持度高達58％，賴清德是17％，「那賴清德當然會急啊！所以他就想透過這個...」因為自己在私立大學教書，非常清楚，學生真的有很多生活很艱苦，我們台灣的階級社會已經形成了！

郭正亮提到，你到公立大學看那些學生，3分之2以上都是中產階級，家境比較不好的，大部分都是念私立大學。「所以我的學生就有非常多，他一定要打工！」主持人謝曜州問，這是連爸媽的票都一起買起來？「當然是啊！因為他還是要跟家裡拿錢。」郭正亮說。

郭正亮指出，這個政策就跟美國總統拜登一樣，會得罪已經在付學貸的，因為不能溯及既往！（謝：相對剝奪！）而且這政策是要明年開始實施，一定會有人問說，9月要註冊，為什麼不立即實施？你現在執政！為什麼一定要明年？謝曜州驚呼，59萬個學生加爸媽，將近200萬票！

「不是啦，爸媽會不會因為這個政策支持你不一定！」郭正亮直言，但很多私校學生是要打工的，因為學費也比較貴。這個就跟民進黨當年搞老人年金一樣，不然新竹縣怎麼打下來的？謝曜州提到，220億也有搶到揹貸款的人，所以是一網打盡？

郭正亮強調，現在可能宣傳的力度還不夠，之後就會看到很多哏圖，賴清德到了各地校園就會講這個。事實上賴清德年輕選票流失真的很嚴重，所以他又辦那個「做什麼像什麼」，想要爭取網路族群，本來也要提名一些網路聲量比較大的，結果大家都槓龜，所以要不斷找新的方法。