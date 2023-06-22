威力彩在連18摃之後，6.8億元威力彩頭彩在端午節這天，由嘉義縣六腳鄉蒜頭村蒜頭7鄰77之5號1樓的「好彩運電腦彩券行」 開出，黃姓業者表示，這是他們第一次開出上億頭彩，透露前幾天電線桿上站了一排燕子，正好排出V字型，客人就預言會開出頭彩，沒想到真的開出大獎！

黃姓業者說，今恰巧是端午節，很多人返鄉或出遊，店裡生意特別好，真的不知道幸運兒是誰，指彩券行是2001年開張，店址距離蒜頭大橋不遠，2021年2月6日全新整建的蒜頭大橋通車後4天，店裡就開出539頭獎，至今共開出3次539頭獎，感覺運氣來了，還有客人跟他說，橋通了！錢就開了！

被問到開出頭獎前是否有徵兆？業者透露，前幾天有客人進門就說「你們要開頭獎了」，原來是店門外的電線桿停了一整排燕子，恰好排成V字型，客人認為是好預兆，沒想到真的被說中了！非常開心，指疫情期間生意影響很大，現中了威力彩6.8億，希望能進一步帶動生意。