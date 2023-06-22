2024立委選舉，國民黨參選人除爭取藍營選民支持外，也都關注能否與民眾黨策略合作，吸引更多非綠選票，卻引發黨內人士批評，民進黨立委參選人王世堅22日也鬆口說綠白「當然有可能」合作。國民黨立委參選人、台北市議員徐巧芯22日表示，民進黨高層不會阻止小雞尋求柯文哲合作，「因為他們選戰要求勝」，也提到國民黨最早說「非綠大聯盟」、認為立委要藍白合作的人，其實就是黨主席朱立倫。

王世堅22日與民眾黨北市議員林珍羽在地方活動同台，王世堅說「立委選舉支持我，支持有經驗的王世堅，我們台北市的事務就交代給林珍羽」，被外界認為是「綠白合」，王世堅也鬆口說當然有可能合作，林珍羽則回應，「目前看起來好像還沒有特定的對象會過來，我們會團結一切可以團結的力量」，雙方都沒有把話說死，引發外界聯想。

對於藍綠小雞都想找柯文哲站台，徐巧芯在政論節目《少康戰情室》表示，民進黨其實也有候選人想找柯文哲陣營合作，在台北市就不只一個，但民進黨高層也沒有跳出來痛罵，說要禁止小雞跟柯文哲合作、不能跟柯文哲說話。

徐巧芯也說，王世堅今天講這些話，也沒有民進黨的高層站出來，說要訂一個條款不准他再這樣講，「因為他們選戰要求勝」，就是這麼單純的事。

徐巧芯也指出，國民黨有藍白合的聲音，也不能怪小雞，「因為最早在國民黨提出非綠大聯盟的人，就是國民黨我們自己的主席朱立倫」，稱朱立倫在今年3月的時候，曾談到說立委層級一定要合作。

徐認為，主席都已經說未來立委要藍白相關的合作，後面根據每個選區，可能有些立委候選人就會看自己的選區有需要，就跟黨中央提出來，結果國民黨回過頭來說要對他們黨紀處分，當然會覺得很冤。

徐巧芯也說，「這個時候大家不要自亂陣腳，該幫忙的就去幫忙」，作為候選人當然甚麼選票都要，民眾黨願意支持自己也很歡迎，但重點是要如何說服選民「我們的理念跟他們相同，讓他們願意支持我們」，這才是最實際的。