炎亞綸事件也引起大陸網友熱烈討論，本人使用的化妝品也成為焦點之一。(圖／取自微博)

台灣MeToo事件遍地烽火，藝人炎亞綸也遭指控偷拍、性侵與恐嚇，消息傳到對岸也引發熱烈討論，但大陸網友卻歪樓，瘋狂詢問炎亞綸的粉底是什麼牌子，還一度登上微博熱搜榜前10，而原因都出自炎亞綸闖入耀樂記者會那天。

抖音網紅耀樂21日召開記者會，打算說明事件經過，以及針對炎亞綸聲明回應，未料才剛拿起麥克風，後者就帶領大批人馬突襲記者會，現場致歉並逗留約2分鐘後離去，離開時哭著說自己絕對沒有偷拍。

但不少眼尖網友發現，炎亞綸是化完妝之後才抵達記者會場，加上突襲行為造成對方二次傷害，引發外界批評。大陸網友也紛紛歪樓問：「炎亞綸用的是什麼粉底，都哭不花的」、「哪個牌子粉底這麼強」、「痛哭流涕一點脫妝都沒有，到底是哪牌，在線等，急」、「粉底其次，眼線我比較好奇」。

「炎亞綸用的什麼粉底液」關鍵字也一度衝上微博熱搜前10名，超過100萬筆搜尋量。如今炎亞綸丟掉多個代言，傑出十大青年也遭撤銷，士檢更主動分案偵辦炎亞綸涉嫌偷拍未成年私密片一事。

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