民進黨總統候選人、副總統賴清德宣布將補助私立大專學生每年2.5萬元學雜費；行政院長陳建仁再加碼高中職學費全面免費。《中時新聞網》YouTube頻道22日針對「大撒幣！賴清德日前拋出大學學費補助，行政院長陳建仁更加碼『高中職全面免學費』，你有什麼看法？」進行網路民調，截至22日晚上，竟有68%的網友認為，前幾年怎麼不做？根本是政策買票；5%網友則表示，能減輕家長負擔，是項德政。

《中時新聞網》YouTube頻道22日起針對「大撒幣！賴清德日前拋出大學學費補助，行政院長陳建仁更加碼『高中職全面免學費』，你有什麼看法？」進行網路民調，截至22日晚上10點30分，已有5.2萬名網友投票。68%的網友認為，前幾年怎麼不做？根本政策買票；5%網友表示，能減輕家長負擔，是項德政；25%則認為債留子孫，可憐哪；2%「無感，不甘我的事」。

網友紛紛表示，「這就是一個說我請你吃飯，然後從你錢包掏錢付帳的暖心故事」、「明年私立大學補助每學期2.5萬學雜費，原本揹學貸的再幫現在的繳學貸！真的是德政，剛出社會還在找工作的人真偉大，馬上被『功德台灣』」、「只要把已畢業的學費也退了，我就支持」。

也有網友認為，「我覺得最主要的問題是：少子化，招不到學生，學校的名額都比考生多！」、「我學貸的錢可以還我嗎？」、「幫大家買房子不是更快」。