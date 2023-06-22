中共國務院理李強首次訪問德國才剛結束，德國總理蕭茲隨即發表聲明，警告中國領導層不要在南海和台灣海峽動用武力。蕭茲同時強調，德國無意阻止中國的經濟發展，也不會尋求同中國脫鉤。

中共總理李強於20至21日在德國訪問，與蕭茲進行高層會談，並參觀了多家德國大型企業並與德國地方首長會面。在訪問期間，一些德國媒體曾質疑蕭茲的中國政策，認為蕭茲不應只站在德國企業的立場看得德中關係，這對蕭茲造成不小的壓力。在李強結束訪問後，蕭茲隨即發表態度強硬的聲明，說明其現階段中國政策的立場。

《德國之聲》報導說，蕭茲週四在聯邦議院發表的政府聲明中表示：「我們堅決反對任何以武力和脅迫方式改變南海和東海現狀的嘗試。」蕭茲同時指出，他與中國總理李強舉行的會晤中，明確表達了這一觀點。

蕭茲還強調，「中國的人權記錄以及法治國家現狀，也令我們深感憂慮。」他說，德中政府磋商期間，也就上述議題展開了討論。

報導說，蕭茲反覆強調德國以及西方國家並不尋求同中國脫鉤，而是希望減少對中國的依賴。西方國家沒有人想要阻撓中國的經濟發展，在全球糧食安全、一些國家的高債務問題、投資未來科技、戰勝貧困以及抗擊氣候變化等領域，中國扮演著至關重要的角色。

下周歐盟峰會上，蕭茲將向各成員國通報德中政府磋商的情況。而為回應有關德國在對華關係問題上另闢蹊徑的批評，蕭茲表示，在德中政府磋商前夕，德國已經同歐盟各主要成員國通報和協調了德方的立場。他表示，德國制定對華政策的基礎是歐盟統一的對華政策，有鑑於此，下周的歐盟峰會上，也將討論歐盟經濟安全的問題。