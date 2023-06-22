比特幣22日盤中一度觸及30,749.45美元，創下今年4月14日以來新高。

資產管理龍頭業者貝萊德15日向美國證交會（SEC）申請推出比特幣現貨ETF。加密幣交易所Coinbase將擔任比特幣託管機構，進一步深化雙方合作關係。

貝萊德上周宣布此消息後，包括WisdomTree與Valkyrie在內的資產管理公司也提交類似申請案。