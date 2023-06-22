比特幣22日盤中一度觸及30,749.45美元，創下今年4月14日以來新高。
資產管理龍頭業者貝萊德15日向美國證交會（SEC）申請推出比特幣現貨ETF。加密幣交易所Coinbase將擔任比特幣託管機構，進一步深化雙方合作關係。
貝萊德上周宣布此消息後，包括WisdomTree與Valkyrie在內的資產管理公司也提交類似申請案。
傳統金融巨擘加速進軍加密通貨市場，包括貝萊德（BlackRock）在內的資產管理公司相繼申請推出比特幣現貨ETF（指數股票型基金）。此消息提振投資人樂觀情緒，帶動比特幣22日價格突破3萬美元關卡，此為今年4月以來首見。
比特幣22日盤中一度觸及30,749.45美元，創下今年4月14日以來新高。
資產管理龍頭業者貝萊德15日向美國證交會（SEC）申請推出比特幣現貨ETF。加密幣交易所Coinbase將擔任比特幣託管機構，進一步深化雙方合作關係。
貝萊德上周宣布此消息後，包括WisdomTree與Valkyrie在內的資產管理公司也提交類似申請案。
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