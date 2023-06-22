歌手周興哲去年與女友趙岱新求婚成功，並在同年底登記結婚，今年3月更是證實了愛妻懷孕的好消息，讓不少粉絲相當好奇寶寶性別。而今他迎來28歲生日，在社群上曬出慶生照的同時，也曝光為寶寶準備的衣服，看似洩漏了寶寶的性別。

周興哲3月份在社群上宣佈愛妻懷孕的好消息時，被問及寶寶性別時，坦言已知寶寶性別，不過卻保留神秘感，並未明講其性別，僅許願希望是個女兒，還笑喊會努力「賺奶粉錢」，而此舉也成功勾起粉絲的好奇心。

周興哲今日喜迎28歲生日，正巧適逢端午佳節，他也在IG上寫下：「今年生日我們一家三口一起過」等字句，並曬出愛妻趙岱新甜蜜依偎在自己肩膀上的照片。另外，也相當應景的在限時動態中PO出一顆粽子，祝粉絲們端午節快樂。不過，在相關貼文中，周興哲也一併附上一張嬰兒用品的照片，畫面中可見到中間一件小衣服，除了肩膀上的蝴蝶結，衣服上也繡著黃色花紋，讓網友們不免猜測起寶寶的性別。

由於照片中，嬰兒用品的風格偏向女性，因此貼文曝光後，多數粉絲在留言曲瘋猜是女孩，紛紛留言詢問：「是不是女孩」、「期待你們的孩子」、「好像是妹妹」、「兩人要一直幸福喔！」