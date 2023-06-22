澎湃新聞報導，從全國看，共有6個省市進出口總值突破兆元，從高到低依次是廣東（3.19兆元）、江蘇（2.05兆元）、浙江（1.98兆元）、上海（1.74兆元）、北京（1.5兆元）、山東（1.29兆元），這一排序與今年1～4月一致。

從進出口總值增速看，6省市中，廣東（-0.7％）、江蘇（-3.3％）增速為負，其餘4省市為正，其中，浙江（8.4％）、上海（15.8％）、北京（7％）增速快于全國水準（4.7％）。

廣東、江蘇1～4月進出口增速為負，相較而言，1～5月廣東下降速度持平、江蘇進一步下滑。其餘4省市1～4月進出口增速為正，相較而言，1～5月浙江（8.4％）、北京（7％）增速持平或幾乎持平，上海（15.8％）增速擴大2.3個百分點，山東（2.1％）增速下降5.1個百分點。

從出口看，6省市中，廣東（2.13兆元）、浙江（1.46兆元）、江蘇（1.33兆元）突破兆元，隨後從高到低依次為山東（7,668.8億元）、上海（7,023.7億元）、北京（2434.9億元）。6省市出口均實現正增長，上海（19.8％）增速最高，其次，北京（17.7％）也為兩位數增速，隨後依次為浙江（8.8％）、廣東（4.8％）、山東（3.7％）、江蘇（1.5％）。不過，除上海以外，其餘5省市1～5月出口增速均較1～4月放緩。