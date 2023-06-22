屏東有名80多歲許姓婦人，騎車行經萬丹鄉大昌與榮華路口時，因未依規定兩段式左轉，並直接從外側車道左轉，造成後方1輛林姓女子駕駛的轎車，因閃避失控發生嚴重車禍，而林女也傷重不治，死者家屬也指控，許婦於事發後8個月不僅一通電話關心都沒有，甚至還戲稱「名下無財產，我80幾歲不會抓去關啦」；許婦犯後態度輕佻無悔意，屏東地院依無駕駛執照駕車過失致人於死罪，判處許婦1年有期徒刑，可上訴。

據判決書紀載，111年5月20日有名許姓婦人騎車行經屏東縣萬丹鄉大昌路時，在榮華路口未依規定兩段式左轉，直接從外側車道左轉，後方1輛林姓女駕駛直行而來，為閃避許婦機車，整輛車失控擦撞護欄，並彈飛撞上路旁的鐵皮屋，摔落排水溝內，導致林女中樞衰竭、頭部外傷併蜘蛛網膜下腔出血及硬膜下出血、面部多處撕裂傷等傷害，經送醫救治後，仍傷重不治。

警方獲報後到場，調閱周遭監視器畫面，發現肇事騎士許姓婦人，許婦到案後也坦承肇事，經警方調查，許婦無照騎車，違規左轉是車禍主因，全案依無照駕車過失致人於死罪移送偵辦。

屏東地院審理時，許婦雖坦承犯行，但林姓死者的家屬卻指控，許婦肇事後毫無悔意，調解時也沒誠意賠償，還戲弄家屬，「80幾歲不會抓去關，名下沒有財產」，且許婦從事發8個多月，一通電話都沒有。

經法官審理認定，許婦在偵查中態度輕佻且毫無悔意，又因雙方金額差距過大，至今未能和死者家屬達成和解，也無誠意彌補死者家屬一方損害，犯後態度不佳，依無駕駛執照駕車過失致人於死罪，判處許婦1年有期徒刑，可上訴。