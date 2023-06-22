巴西職業足球員內馬爾（Neymar）是足壇巨星之一，外型帥氣的他感情生活也相當豐富，11年內就換了20個女朋友，且每一任都美若天仙，其中不乏名模、演員，他和巴西模特兒布魯娜（Bruna Biancardi）雖未傳出結婚消息，但兩人感情穩定，女方也懷了內馬爾的孩子，不料近期傳出內馬爾出軌，他在社群平台上向女友道歉。

內馬爾在社群平台上發布貼文，喊話女友布魯娜，表示這麼做是為了女友及孩子、家人，直言需要對方：「我看到了你受到了怎麼樣的曝光，以及承受了怎樣的痛苦，多麼想留在我身邊，而我一直會在你身邊。我犯了一個錯誤，對不起。」內馬爾說私生活的錯誤他會私下解決，但這些涉及到「我生命中最特別的人之一，我夢想著一直陪在我身邊的女人，我孩子的母親」，他無法想像沒有布魯娜的生活會變得怎麼樣，無論未來如何，現在他都想和布魯娜一起生活，希望兩人能永遠在一起。

根據外媒報導，一名網友爆料和內馬爾在巴西聖保羅的公寓共度春宵，不過巴西媒體《Em Off》報導，內馬爾和正牌女友布魯娜早有約定，她允許內馬爾和其他人發生關係，但必須做到3點：不准嫖妓、性行為必須戴套、不准和對方接吻。孕期出軌的消息傳開後，網友們表示：「他一直這樣吊兒郎當，然後他粉絲之前還說他是個好爸爸，我都笑了」、「剪掉就老實了」、「見怪不怪了」、「為他懷孕終究只是感動自己」、「他發生這種事，完全不意外」。