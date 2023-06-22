港星李賽鳳在8、90年代是當紅武打女星，憑著甜美可人外貌和行雲流水的身手，讓人留下深刻印象，因演出《霸王花》、《中華警花》，被封「最美警花」、「最美霸王花」，不過她和前夫離婚官司鬧得沸沸揚揚，連帶影響演藝事業和名聲，現淡出演藝圈的她，也回歸平淡生活。

李賽鳳2001年息影嫁給香港知名玩具商羅氏家族太子爺、曾任職醫生的羅啟仁，婚後移居美國生活，未料2007年驚傳婚變，富尪發聲明控訴她出軌年僅20多歲的乾兒子宗天易，雙方因此鬧上法院，還成為香港十大明星醜聞事件之一。

此外，羅啟仁2009年出書《雙面人生》，披露他抓姦過程，提到發現床縫中有用過的安全套，還有一次抓到宗天意全身上下僅穿1條內褲躲在衣櫃，被羅啟仁抓住時，他還大喊乾媽李賽鳳是要帶他去買內褲。

對此，李賽鳳否認並反指羅啟仁早有外遇，結果兩人的離婚官司整整打了四年，多年後李賽鳳接受訪問時表示：「豪門是不好玩的，不是你們想像那麼好」，並直言不相信愛情了。

李賽鳳現打扮低調。（圖／取自李賽鳳抖音）

李賽鳳現過著平淡生活。（圖／取自李賽鳳抖音）

因為離婚官司讓李賽鳳形象跌落谷底，她也淡出幕前，回歸平淡生活，近期她也不時在社群分享近況，閒暇時會到河邊玩水、在花園種菜等，雖然不如過去明豔動人，還有些歲月痕跡，但依舊氣質出眾。