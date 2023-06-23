距離2024年總統大選愈來愈近，國民黨侯友宜、民進黨賴清德、民眾黨柯文哲積極展開備戰。媒體人韋安預測，只要鴻海創辦人郭台銘不出來選，7成以上機率會政黨輪替。

韋安22日在臉書貼文表示，台灣民意基金會董事長游盈隆認為，柯文哲能不能贏2024總統大選的關鍵，在於55歲以上選民。而柯文哲單打獨鬥，是完全無法爭取到55歲以上台灣人絕對的支持。

韋安接著指出，1個月前，他就聽到確切的消息，有power的支持者，想找侯陣營談合作，因為不合作都贏不了；不過，現在談合作還早，到10月提名前，根據實力法則才能談。目前他預測，只要郭台銘不出來選，7成以上機率會政黨輪替，否則就很難評估了。

另外，韋安也透露，有「企業大佬」認為，2024總統大選，侯友宜完全不需辭市長，因做好市長就是最佳市長，還可深切體認中央地方問題，將來確保中央可確實協助各地方發展。若將來入主中央，則可以新北為例，帶動中央地方互動發展，入主中央不但對新北好，對全台各地方都好。所以這不是二選一的問題，而是仁德兼顧的實踐。