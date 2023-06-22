前陸軍步兵訓練指揮部作戰研究發展室上校主任研究教官向德恩為求升遷，竟遭共諜利誘洗腦，簽效忠誓約書，還接受中共每月4萬元供養。高雄地檢署去年11月依貪汙罪起訴，並建請法院量處12年徒刑。高雄地方法院依貪汙罪嫌判7年6月，褫奪公權4年。高等法院高雄分院審理期間，因其羈押期限將屆，認為仍有逃亡之虞，裁定延長羈押2個月。

從軍35年、現職陸軍步兵訓練指揮部作戰研究發展室上校主任研究教官向德恩為求升遷，竟遭共諜利誘洗腦，簽下「支持兩岸和平統一」效忠誓約書，還接受中共每月4萬元供養。高雄地檢署依貪汙罪起訴，並建請法院量處12年徒刑以儆效尤，高雄地方法院則依貪汙罪嫌判7年6月，褫奪公權4年。目前正上訴審理中。

由於羈押期限將至，高雄高分院法官認為，他涉犯貪污治罪條例，對於違背職務行為收受賄賂罪嫌重大，所犯為最輕本刑10年以上有期徒刑重罪，有相當理由認有逃亡之虞，非予羈押，顯難進行審判或執行，有羈押之必要，因此裁定從7月6日起延長羈押2個月。