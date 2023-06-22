阿斯匹靈能陣痛、解熱、消炎，是許多家庭的常備萬用藥。然而銀髮族服用這種已問世一百多年的多用途藥物要多加留意，澳洲一項最新研究指出，經常服用「低劑量阿斯匹靈」長達5年的長者貧血機率將近24%，科學家提醒醫師開立處方時務必留心，確保患者不會出現貧血問題。

低劑量阿斯匹靈（low-dose aspirin）有降低血液黏稠度的作用，有效減少血栓出現，可用於預防心臟病突發、中風，醫師常開立藥方供高危群人士服用。然而澳洲蒙納許大學（Monash University）針對將近2萬名65歲以上年長者的研究顯示，經常服用低劑量阿斯匹靈的老人家，貧血機率相對較高。研究結果已發表於美國《內科醫學年鑑》（Annals of Internal Medicine）。

年長者若發生缺鐵性貧血，可能導致疲倦症狀增加、思考困難、日常生活例行事務難以完成。

澳洲學界最新研究發現，長期服用低劑量阿斯匹靈的老人家，出現貧血問題的機率也會比較高。

研究人員回顧一項針對美國與澳洲1萬9114名65歲以上長者進行的5年研究，實驗組每天服用低劑量阿斯匹靈，對照組服用的則是安慰劑。分析發現，服用低劑量阿斯匹靈組的老人發生貧血的機率為23.5%，服用安慰劑組的機率為20.3%。即使一併考量其他導致貧血的因素，常吃低劑量阿斯匹靈的老人家貧血機率仍達20%左右。服用阿斯匹靈的長者，血液鐵質濃度比服用安慰劑者降幅更大。兩組的大出血情況則沒有差別。

不過，考量到相對不嚴重與不易發現的內出血症狀，研究報告作者認為，低劑量阿斯匹靈可能導致缺鐵並引發貧血。阿斯匹靈會讓血小板不易聚集發揮止血作用，流血的可能也就更大；此外，阿斯匹靈也會減少腸壁的保護屏障。

研究報告指出，這項研究結果針對低劑量阿斯匹靈的使用設限提供了更多理由，建議以具備實證跡象者為用藥對象，而且要密切觀察經常服用者是否出現缺鐵性貧血。

據估計，全球75歲以上人口約30%有貧血問題。近期已有多項研究聚焦於服用低劑量阿斯匹靈引發的出血風險，因此醫界學界不乏專家特別關切用藥情形。專家認為，應該在醫師建議用藥預防心臟病突發的前提之下服用低劑量阿斯匹靈，以防出現「弊多於利」的後果。