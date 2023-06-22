適逢端午節，再加上台灣日前接連爆發不少負面新聞，讓整個社會低迷，臉書粉絲專頁「海巡署長室 Coast Guard」發布1段23秒影片搭上時事，分享愛護生命的重要，而請片中的海巡女官兵也陸續穿上數件救生衣拍攝，超犧牲的演出讓網友直呼「可以幫她加薪嗎？她一直跳海好辛苦」、「重播看了30次」。

臉書粉絲專頁「海巡署長室 Coast Guard」，今(22)日發布1則貼文與影片，文中提及，「這兩個禮拜以來，有很多人過得並不好，誰會知道，都那麼多年過去了，本以為早該要結痂的傷口，卻一直都沒有癒合，還仍然會流出鮮紅色的刺痛」。

適逢端午佳節海巡署還說「趁著今天也是一位因為古人墜河而產生的節日，海巡想要勸大家好好愛護生命，就算不能原諒對方，也請放過自己」，並也說，當初屈原墜河下沉時，「在意識隨著視線黑暗而變得模糊剎那」，或許也一度後悔，只可能鄉民們丟的是粽子，並非救生圈，「魚群們專挑南部粽吃，導致屈原最終還是不幸命喪魚腹」。

最後海巡署則呼籲，若海巡真的仍攔不住「你的衝動」，至少請讓我們教你怎樣可以做好安全，並指出「安全的水域、穩定的天候、有救生員及同伴守護和熟記118都是很重要的，但最為優先的絕對是穿著救生衣」，且再表示「不管你的體重因為吃了多少粽子的上升，穿上救生衣絕對會穩住生存率，如果1件不能解決就2件吧！」。

從海巡署釋出的影片可見，有位高挑的海巡女官兵站在港邊，並喊著「這是我們的第1件(救生衣)」便穿上後跳入海中，後來救生衣變3件、5件，最後海巡女官兵共穿了11件救生衣跳入海中，整個人飄浮在海上。

超犧牲的演出，讓網友嘖嘖稱奇「跳這麼多次，也太犧牲了」、「重播看了30次」、「海巡署還是一樣那麼風趣」、「很犧牲的模特」、「這麼辛苦，中午便當要加雞腿給她阿」、「重點不是南部粽好嗎？明明是魚不會拆線的問題」、「可以幫她加薪嗎？她一直跳海好辛苦」、「最厲害的是面不改色」。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995

◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925

張老師專線：1980

★中時新聞網關心您：危險動作，請勿模仿