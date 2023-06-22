黃子佼捲入性騷風波後，還一連爆料多名藝人過往事蹟，其中提到大小S與具俊曄吸毒，隨後大小S發聲明駁斥，不過資深狗仔葛斯齊又在節目上表示，不只一個藥頭認識大小S，甚至強調：「汪小菲的爆料都是確實的」，對此，大S的經紀人也不忍了，發聲明駁斥並已請律師蒐證。

葛斯齊上《娟我什麼事》時提到，在酒店遇到大小S的藥頭，「藥頭還說藥是透過一位黃姓藝人轉手給她們，不過不是黃子佼」，但葛斯齊礙於手上都沒留下證據，所以才沒有爆料。

據《三立新聞》報導，大S經紀人表示，「大家以常識想想，如果長期天天用藥的話，有可能20年間直到大S離婚之前，會完全沒有吸毒傳聞嗎？這20年姐妹倆天天用藥的情況下，外表會長成什麼樣？還能夠思路清晰、照常主持節目、出席代言活動？更不用說還參與了2部實境節目錄影，被數十台機器24小時拍攝著？」

經紀人還表示，大小S不多解釋，是因為不希望讓這些充滿負能量、紛紛擾擾的事件影響到閱聽者的心情，「但我們心中依舊企盼這個世界再亂都不該是僅靠一張嘴便將人定罪的世界！私底下茶餘飯後的閒聊叫八卦，但在公眾節目上談論叫毁謗。一切相關不實報導與言論皆已委託律師蒐證中，請爆料者與媒體自重」。

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