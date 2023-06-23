此外，他表示，聯準會將致力從矽谷銀行（SVB）事件中吸取教訓，即將提出的方案將增加對大型銀行的資本要求。

消息傳出後，美國國債上升影響美股走勢，美股個別發展，道指跌72點，標指跌0.1％，那斯達克指數微升0.1％。

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