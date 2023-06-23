使用熱水器一定要小心！中國深圳一名41歲婦人，日前在家中洗澡，因熱水器漏電，不慎觸電倒地，經過搶救仍宣告不治，更讓人擔心的是，今年以來深圳因觸電受傷的人數就有15人，不可輕忽。

事情發生在本月13日晚間，位於深圳市寶安區航城街道鐘屋社區，一名41歲婦人在洗澡，因熱水器漏電觸電，家人發現後立即報案，送醫後急救人員施行心肺復甦術等措施，但1個小時後仍沒效果，遺憾宣布死亡。

更令人憂心的是，這並非個案，今年到目前為止，深圳接獲觸電受傷的人數達15人，而國家統計局數據顯示，因觸電造成的死亡人數，年均超過8000人。

中國每年觸電身亡的人數高達8000人。（示意圖／翻攝自pixabay）

該如何預防電熱水器漏電？洗澡又該注意什麼？根據《快科技》報導，專家給出4點建議：

1、別買劣質產品

市面上有不少低價的電熱水器，這種產品一般沒有漏電保護裝置，安全隱患大，此外也最好不要買二手的電熱水器，漏電保護裝置可能已經失效。

2、定時檢查漏電保護開關

按下漏電保護開關後，如果電源開關跳閘了，說明漏電保護功能是正常的，此時只需要將閘合上即可；如果沒有跳閘，說明已經失效，需要維修更換。

3、洗澡前先斷電

儲水後，可先將水燒到合適的溫度，斷開電源後再洗澡，同時盡量避免使用即熱式電熱水器。

4、定期更換鎂棒

家用自來水含有大量的鈣鎂離子，在電熱水器的持續使用中，會附著並腐蝕其內膽和加熱的鎂棒，長期使用也有漏電的危險，所以需定期更換電熱水器的鎂棒。

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