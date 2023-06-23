印度北方幫一名年輕女子遭控偷走珠寶，沒想到一群親戚竟對她處以私刑，不僅用棍棒毆打還用刀片將她劃傷，還故意把音樂開得很大聲，讓鄰居聽不見她的慘叫，最後女子被折磨致死，後來是鄰居覺得音樂太大聲起疑報警，案件才曝光。

綜合印度媒體報導，希娜（Heena）和拉米什（Ramesh）夫妻19日在加濟阿巴德（Ghaziabad）的家中幫兒子舉辦生日派對，23歲女子薩米娜（Samina）前往參加，沒想到家中價值50萬盧比（近19萬新台幣）的珠寶竟突然消失不見，希娜和拉米什懷疑薩米娜把珠寶偷走，竟對她處以私刑，聯手親戚用棍棒對她狂毆，甚至還用刀片劃傷她的身體部位，逼迫她承認偷竊，薩米娜就這樣活活被折磨死。

而這家人為了不讓鄰居聽見薩米娜的慘叫聲，竟故意把音樂開得很大聲，後來鄰居察覺有異報警，案件才曝光，目前還在調查當中。

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