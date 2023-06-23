埃及南部城市索哈傑（Sohag）發生家庭悲劇！3名患有糖尿病的姊弟，趁有精神問題的母親不在家機會，「暴食」般狂嗑冰淇淋及糖果。等37歲母親發現並將他們送醫已為時已晚，3人全都不治身亡。

據英國《鏡報》報導，37歲母親雪莉翰（Sherihan F. A.）因離婚鬱鬱寡歡，日前獨自離家散心，怎料一回到公寓，就發現3名兒女出現嚴重嘔吐、疲倦症狀，8歲大女兒雷姆（Reem）、7歲二女兒巴斯瑪（Basma）送醫後不久身亡，6歲小兒子阿明（Amin）也沒撐過難關，當晚宣告不治。

警方初步調查後表示，3名孩子都清楚自己的病況，也明白哪些食物必須忌口；雪莉翰則不清楚自己當時離家多久。因為冰淇淋與糖果而身亡的3名小孩詳細死因、雪莉翰有無涉及疏失與面臨指控，仍有待進一步釐清和確認。

英國糖尿病協會指出，英國430萬名1型或2型糖尿病患者中，有約85萬人不知道自己患病，協會建議如出現以下症狀，應及早檢查是否得到糖尿病，以利扭轉病情：

1. 更頻繁的上廁所，尤其是晚上

2. 感覺更容易疲憊

3. 體重莫名減輕，或不特別節食、運動，體重就輕易下降

4. 傷口需要更長時間癒合

5. 視野模糊

6. 容易口渴

7. 生殖器搔癢或有鵝口瘡

8. 身體多個部位出現皮疹

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