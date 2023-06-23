演藝圈女星的婚姻，是許多人茶餘飯後的討論話題。而對有些男人來說，可能身分、職位看似跟演藝圈沒什麼關連，但在因緣際會之下，娶了女明星當太太。即使後來與女藝人的婚姻走不下去，離了婚再娶，再婚的又是女明星，跟演藝圈特別有緣。像是老虎牙子品牌執行長林志隆，結過兩次婚的他，第一任跟第二任妻子，全都是女明星，也讓他除了因為事業活躍於新聞版面外，又多了跟娛樂新聞相關的話題性。

說到林志隆的第一任妻子，是現年58歲美魔女戈偉如。在90年代以《家有仙妻》和《浴火鳳凰》等電視劇打開知名度的她，出道超過30年，累積大量戲劇作品。過去她還以《愛上巧克力》入圍過第47屆金鐘獎戲劇節目女配角獎，演技備受外界肯定。

戈偉如。（圖／報系資料照片）

但戈偉如在29歲時，風光嫁給老虎牙子品牌執行長林志隆，是當時所謂被稱為嫁入豪門的女明星。她與林志隆婚後育有一子，但因為她對丈夫林志隆屢傳花邊緋聞很沒安全感，這段婚姻最後只維持了4年即告吹。

離婚後的戈偉如與林志隆，兩人的感情生活各自精采。戈偉如離婚後桃花持續朵朵開，一度在好友溫翠蘋牽線下，閃婚了身家逾10億元的富商李紀曾，但她的第二段婚姻更短命，只維持2年就離婚。歷經2次豪門婚的戈偉如曾對媒體坦言，有錢人家通常都立有許多規矩，這兩段婚姻讓她更加了解，自己想要的，其實是愛情而非婚姻，現在的她不願再嫁，當個只願談戀愛的單身女郎。

劉伊心。（圖／報系資料照片）

而擁有「美胸皇后」封號的藝人劉伊心，當年是在自己28歲時，結識大她24歲的「老虎牙子」品牌執行長。劉伊心過去曾在《單身行不行》節目分享過，她跟林志隆在曖昧階段時，因為覺得與對方年紀差有點多，其實心態上有點拒絕對方，且媽媽也一度反對這段戀情，怕她被外界貼「攀附豪門」的標籤。後來看到劉伊心與林志隆的交往過程大多都很開心，才放下內心偏見。兩人後來在2017年結婚，婚後生下一子一女，家庭幸福和樂。

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