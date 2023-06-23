金庸經典武俠小說《天龍八部》，至今多次被翻拍成電視劇，目前最新版本更集結楊祐寧、張天陽、文詠珊等人演出，演員卡司相當強大，但卻在播出後劇情遭網友吐槽，而劇中飾演「康敏」的女星朱珠，憑藉出眾外型及精湛演技，引起網友關注。

現年38歲的朱珠因飾演最新版本《天龍八部》中的「康敏」引發熱議，該角色過去都是由鍾麗緹、張馨予、雪梨等外貌姣好的女星出演，起初外界並未對新版的該角色有所期待，怎料播出後，朱珠將該角色的氣質及特色詮釋得相當好，大讚她「比雪梨更嫵媚、比鍾麗緹更豔麗、比張馨予更有魅力」更封她為「最美康敏」。

朱珠演出康敏一角獲觀眾好評。(圖／擷取自微博)

事實上，朱珠是以VJ (Video Jockey)身分踏入演藝圈，之後轉戰戲劇圈的她，首部作品《我知女人心》就與劉德華及鞏俐兩位大咖演員合作，而她的演技也因此受到西方導演賞識，之後，演出好萊塢作品《雲圖》、《鐵拳》和電視劇《馬可·波羅》；此外，她出眾亮麗的外型，出道多年來，曾連續8年入選「全球百大最美臉孔」。

然而，她除在事業上表現亮眼，朱珠的感情世界也引發外界關注，她過去曾被拍到與天王周杰倫及李泉互動有些親密，一度傳出緋聞，2012年還與法拉利總裁拉波埃爾坎在觀眾席大方親吻，更一起走上康城電影節紅毯，不過近年來，她將事業重心轉大陸並閃嫁圈外老公，如今還參加人氣大陸節目《乘風破浪》第四季。