港星蔡少芬12年前靠著古裝劇《後宮甄嬛傳》皇后一角爆紅，以此在大陸打開知名度，成為陸綜常客，蔡少芬近期則登上女團選秀節目《乘風2023》（乘風破浪的浪姐4），她活潑、不做作的表現深受網友喜愛，陸網近日就PO出野生蔡少芬照，她辣秀蠻腰、長腿，光從背影根本看不出是49歲的熟女。

港姐出身的蔡少芬天生麗質，陸網就PO出她背影照，只見蔡少芬頂著一頭波浪長髮，身穿藍色短版上衣搭配短裙，露出纖細蠻腰和一雙長腿，光看背影就散發青春活力，而蔡少芬臉蛋更是凍齡，濃眉大眼相當吸睛，根本看不出是49歲的熟女。

蔡少芬近期忙備戰《乘風2023》，她準備公演時，還因為普通話不輪轉，為四句歌詞背到掉淚，氣罵自己白癡，邊哭邊用廣東話說：「生孩子都沒這麼苦」，蔡少芬就怕拖累隊友，還自責嘆：「老了」。

一旁得隊友見狀後立即上前安慰，不過蔡少芬卻秒收淚，還不忘要補擦睫毛膏，不只讓隊友好氣又好笑，網友也愛蔡少芬直率又不做作的表現。