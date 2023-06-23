英國女星艾瑪華森(Emma Watson)以《哈利波特》系列作品中的「妙麗」一角而火爆全球，雖然近年來她暫時淡出演藝圈，但仍用心經營社群，多次在其上曬出自己的養眼辣照，吸引粉絲前來朝聖。誰料，她在社群上曬出自己與弟弟艾力克斯(Alex)合拍的照片後，因服飾設計問題，遭笑是「雨傘倒過來穿」。

艾瑪華森即使淡出演藝圈，但仍用心經營社群，多次在其上曬出自己的養眼辣照，與粉絲們分享，也吸引不少粉絲爭相前來朝聖。近日，更是一連在其上曬出一系列身穿性感的黑色鏤空泳裝，在海邊手拿衝浪板的照片，讓她的傲人身材以及纖細腰身在鏡頭前全都露。

此外，艾瑪華森也在社群上曝光與弟弟合拍的廣告照片，只見畫面中，她穿上淡藍色露肩短裙，滿臉燦爛的笑容。不過，由於服飾獨特的剪裁設計，其向上突出的稜角，看似一把倒掛的藍色雨傘，讓網友笑稱是將雨傘反穿在身上。

相關貼文PO出後，吸引不少網友爭相前來朝聖，有人笑問：「這件衣服違背了物理學，是什麼哈利波特的神奇魔法嗎」、「解釋一下這件衣服，然後給葛萊芬多加十分。」此外，也有不少人沉醉於艾瑪華森的美貌中，表示：「真的是飄逸的裙子」、「看起來真的太美了。」

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