藝人曹西平出道超過40年，行事風格直率敢言，擄獲一票粉絲的心，眼見近來演藝圈接連爆出性騷事件，讓一票男星接連翻船，讓他有感而發表示：「曹爸爸，你兒子在演藝圈混了一輩子，我真的沒有丟你的臉」，但也透露將「慢慢淡出演藝圈了」，引起粉絲不捨。

曹西平表示當時要闖蕩演藝圈時，允諾父親「不要在演藝圈搞些不好的事情」，因此入行40多年來，每天都戰戰兢兢深怕會出錯，入行後不僅不愛社交，私下也盡量不跟人往來，雖然被人閒言閒語是怪咖，他則強調：「你們不會知道我的家規，如果有點問題，連娛樂圈都不用待了」，如此潔身自愛的前提下，自然沒什麼好接受外界批評，秘密也就不會被傳來傳去，但仍不禁感嘆：「知人知面不知心」。

曹西平不忘向在天上的父親喊話：「曹爸爸，你兒子在演藝圈混了一輩子，我真的沒有丟你的臉，更沒有丟曹家的祖先的臉，我答應你我做到了」，接著強調雖然已經「慢慢淡出演藝圈」，但仍秉持一貫的做人處事跟生活態度，嚴肅的對待自己的私生活，最後更向父親感性告白：「謝謝醫生爸爸的教誨，我愛你，我天上的爸爸」。

對此，網友紛紛留言：「四哥是演藝界難得的一股清流」、「曹哥是演藝圈的模範生，很自律的藝人」、「人生但求心安理得~四哥值得稱讚跟榜樣」、「看看最近連環爆的一大票演藝人員，真的讓人覺得演藝圈很亂很複雜」。