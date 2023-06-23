總統大選競爭白熱化，民進黨卯足全力打擊「對手」，但民進黨指著鼻子罵別人時，常故意忽視自己也曾有相同做法，因此也屢挨轟是雙標黨。惟台灣民眾總是事過境遷後就忘記，《中時新聞網》特別整理近年來較明顯的民進黨雙標案例，再次提醒大家：還能再忍下去嗎？

一、不能帶職參選？國民黨徵召侯友宜為2024總統參選人，遭綠營狂轟帶職參選、落跑，但藍委洪孟楷就說，民進黨總統參選人賴清德，同時還是副總統與民進黨主席，各種身分比侯還要多，且過去國大代表沒當完就落跑選立委，立委沒當完就落跑選台南市長，台南市長沒當完又落跑到中央做官，才是落跑冠軍。

民進黨雙標案例看了令人憤怒（黃朝郁整理／陳友齡製表）

二、曾批服貿黑箱，貿易倡議竟免送立院？駐美代表蕭美琴6月1日代表台灣與美國簽署《台美21世紀貿易倡議》，隨後美國國會針對此事展開嚴肅審查，但我行政院卻認為僅需送立院查照，不須送審，遭批服貿2.0。

三、盧秀燕不能喝可樂，賴清德能喝全糖珍奶？台中市長盧秀燕因在社群軟體分享暢飲可樂的影片，竟遭民進黨指責沒示範健康飲食，但賴清德不久前才自稱都喝全糖珍奶，遭藥師林士峰抨擊對健康有4害處，也無民進黨難道忘了。

四、日草莓農藥可放寬？日本進口草莓屢屢被驗出農藥殘留，衛福部食藥署竟預告將放寬「氟尼胺」及「克凡派」2種農藥使用在草莓上，但卻仍禁止台灣草莓農使用這兩種農藥，遭農民怒罵是在看美日臉色、拍日本人馬屁。

六、只有綠能酸「草包」？壯闊台灣聯盟理事長吳怡農去年參加北市第3選區立委補選時，不滿被說是「膿包」，怒嗆「國民黨主管言行不入流，完全不能接受」，遭打臉過去民進黨同樣以「草包」來霸凌高雄市前市長韓國瑜。

七、綠赴大陸是交流，藍白就是舔共？衛福部前部長陳時中，遭爆過去擔任台北醫學大學董事時，曾前往大陸進行合作、交流事宜，被爆出來後卻稱抗中是基本的精神與態度，但不至於每件事情都要站在對抗角度，遭酸只有民進黨去大陸才是正常交流，其它陣營就是舔共，而類似案例更多不勝數。

八、在野拒美豬牛，執政後開放有理？民進黨在馬政府時期高呼「禁用瘦肉精，拒吃毒豬牛」，但卻在執政後鬆綁美豬與30個月以上的美牛

九、綠說「中華台北」是務實，藍說就成「喪權辱國」？民進黨曾批評馬政府時期以「中華台北」的名義參加WHA是喪權辱國、自我矮化，但蔡政府時期，時任衛福部長林奏延於WHA演說自稱「中華台北」，卻是專業務實。