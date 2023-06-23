大陸經濟面臨疫後復甦不如預期、前景隱憂及地緣政治風險等因素干擾，出現國際資金棄守的狀況，許多投資機構轉而關注日本市場，但日本經濟也不是沒有隱憂，呼籲日本應該要增加創新及研發投資，成為開發新技術的主要國家之一。

日經亞洲評論報導，資產管理公司貝萊德（BlackRock）執行長芬克（Larry Fink）針對日本長期的負利率政策發表看法，他強調，「如果日本改變貨幣政策的方向，那麼我們可能會成為日本股票的賣家。」

報導提到，日本企業跟歐洲、美國相比，投資報酬率較低，芬克則認為，美國擁有技術創新的優勢，投資美國企業的報酬率也更高。

芬克也呼籲日本要增加對創新及研發新技術的投資，「這就是新資本主義。更多的創新與更多的研發投資，日本接下來有機會成為開發新技術的主要國家之一。」

貝萊德掌管全球9.1兆美元（約新台幣281兆）的資金，來自國家主權基金、養老基金及富豪等各國投資者，是全球主要的資產管理機構之一。