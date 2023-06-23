美國海軍第七艦隊22日表示，美國海岸防衛隊（Coast Guard）巡防艦史卓頓號（Cutter Stratton）20日在「國際法適用之公海航行和飛越自由水域」，「例行性」航行穿越台灣海峽。加上日前中方軍事航空專家傅前哨周一指出，轟-6K夜間繞飛台灣證明，它全天候24小時執行任務的能力與日俱增。對此，退役中將帥化民22日就表示，「美國是為了降低衝突挑釁的味道，才改用海警船」，引發討論。

帥化民22日在中天節目《頭條開講》中表示，「轟-6K的刺激性跟威脅性比較大，所以美國是為了降低衝突挑釁的味道，才改用海警船，他這個海警船的原名叫Coast Guard，那應該是美國沿岸的海警船，你跑到台灣和釣魚台，是把台灣當成你的國土嗎？這東西有點說不過去」。

帥化民更說，「這個美國海警船跑來，中國大陸也用海警船，要講示威的性質，那轟-6K比你嚴重多了，因為轟-6K有鷹擊21，很遠的距離就可以打你航母了，所以轟-6K繞台倒不是對台灣有多大威脅，台灣沒有多大目標讓他打」，帥化民最後更強調，「他主要就是拒止戰線裡面，『我已經飛到台灣東邊海域了，你第二島鏈的船自己注意了』，拒止現已經往外擴散了，同時對日本也是一個警告，而美國最荒謬的就是Coast Guard到台灣海峽」。