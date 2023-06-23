根據《TVBS民調中心》18日公布最新的2024總統大選民調，調查結果顯示，柯文哲支持度為33%，由老三升至龍頭，賴清德支持度30%排在第二，侯友宜支持度則為23%，另有14%受訪者未表示意見。而最近也有一份最新的網路民調指出，為了2024下架民進黨，有50％的民眾認為「支持柯侯配」，引發討論。

YouTube頻道《中天電視》22日對於「最近『柯Ｐ』民調不斷超車，你支持『藍白合』下架民進黨嗎？如果是，那你會選哪一種組合？」進行了網路民調，截至22日23時，已有2萬人進行投票，有17％的民眾認為「支持侯柯配」、有50％的民眾認為「支持柯侯配」、有33％的民眾認為「支持藍白合怎麼配都可以」。

參與投票的網友也紛紛留言表示「國民黨站起來吧！」、「只要能下架綠營就是支持」、「國民黨就支持國民黨吧！要團結加油」、「柯比較敢去做，侯比較老成能穩後方」、「藍白不可能合，唯一支持侯友宜」、「只要民進黨絕種，誰上都行」、「只要下架民進黨，怎麼配無所畏」、「下架民進黨就對」。