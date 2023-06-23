本月20日《台灣民意基金會》公布了一份最新的2024總統大選民調顯示，民進黨參選人賴清德搶下36.5％的支持度排在首位，民眾黨參選人柯文哲以29.1％緊追，國民黨參選人侯友宜則是20.4％，暫時排在第3名。對此，《台灣民意基金會》董事長游盈隆22日就表示，「當年阿扁他也差不多是21％的時候，面對如日中天的宋楚瑜38％、40％的支持度，阿扁最後還不是急起直追贏了」。

游盈隆22日在中天節目《新聞千里馬》中表示，「侯友宜民調今天會掉到只剩20％，就是因為他沒有敲鑼打鼓，他民調要回來可能要花很長的時間，還要確定每件事情都做對」，游盈隆認為，「我覺得5月17日侯友宜被提名，國民黨黨內發生很多事情都是不合理的，跟侯友宜都沒有關係」。

游盈隆更舉例，「比如說現在有人跳出來說『柯侯配』或『換人』，這種事情其實是無情無義的，現在國民黨已經把侯友宜推出來了，不管怎麼樣全黨就去支持他了，即使他很虛弱，也是要想盡一切辦法讓他變強，不是說現在民調變低就要換人，這就是在搞內鬥、內耗，有什麼用嗎？」

游盈隆更斷言，「換了可能更糟糕，侯友宜現在好歹有20％的支持度，國民黨沒有崩盤，有65％的國民黨支持者要支持侯友宜，侯友宜只是他過去吸收綠營支持者的能力消失，不管什麼理由，當年阿扁他也差不多是21％的時候，面對如日中天的宋楚瑜38％、40％的支持度，阿扁最後還不是急起直追贏了」。