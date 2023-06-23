民進黨總統參選人賴清德近日接連喊話，強調2024大選是「人民選擇民主陣營或倒向共產黨的一場戰役」，及「被人賣了，還幫忙數鈔票」。前立委郭正亮22日在《亮劍台灣》節目直批，賴為了鞏固基本盤扣紅帽子，已經不在乎60％選民的看法，變成不投民進黨就是中共同路人的論調。但台灣水果外銷大陸佔比，鳳梨91.3％，釋迦95.1％，蓮霧97％，都是總統蔡英文執政時一路往上走的，若台獨至上怎麼不切斷這個出口？

「學生問你，你說想跟習近平共晚餐，你在騙誰啊？」郭正亮表示，習近平如果要見你，他不會要求九二共識嗎？怎麼可能不要？那你這樣不是一樣嗎？已經接受了「前提」了？所以國民黨主席朱立倫說，這是欺騙選民、騙取選票的惡質手段。

「他為什麼會這樣搞？我以前認識的賴清德還沒有講話這麼離譜！」郭正亮指出，進入選戰離譜成這樣，因為他現在已經看到，2024的總統大選恐怕就是三個人在那邊選，三個選的第一優先就叫鞏固基本盤！他把話講到這麼重，直接扣紅帽子，因為只有這樣講話，才會上《自由時報》的頭版頭！就是要連結綠媒，然後《三立》、《民視》才會把這個題目放大來做，這樣就可以鞏固他的基本票。「他已經完全不顧事實了！」

郭正亮直言，他也不管那百分之60對他這樣講話的看法，他不關心，他只在乎要把對方抹紅，凸顯統獨問題，凸顯民主對專制。他現在的講法已經是，如果你沒有支持民進黨，你就是呼應要倒向共產黨，所以你就是中共同路人！已經是這樣的論調了。

「我從來沒有看過，有一個總統候選人這樣講話！」郭正亮提到，民進黨執政這七年，你是不是一天到晚在出賣台灣，幫人家數鈔票？「我就秀農委會的數據給大家看！」事實上我們的水果大量銷往大陸，就是在蔡英文執政的時候發生的！看「台灣水果外銷大陸佔整體出口比例」，鳳梨是91.3％，釋迦是95.1％，蓮霧是97.0％，什麼時候造成的？2016到2020，曲線是不是一路往上走？「這就是妳幹的！蔡英文政府幹的！」

郭正亮強調，這就是民進黨、農委會主委陳吉仲幹的，結果賴清德說，這是出賣台灣，幫人家數鈔票？你怎麼不去罵陳吉仲？你怎麼不去罵蔡英文？笑死人了！你如果認為這樣不斷外銷到中國大陸，會導致農漁民依賴大陸，國家安全最重要，台獨最重要，「你應該切斷這個出口啊！」