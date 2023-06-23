總統大選讓服貿是否重啟再掀話題，前立委郭正亮22日在《新聞大白話》節目直批，2014服貿談金融業、電商、線上遊戲等部分對台灣有利，如今大陸早就領先多遠了。台灣進口萊豬，吹牛說簽CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），但紐西蘭7月15日CPTPP要開執委會，大陸已經準備好送件，經濟部長王美花怎麼不出來講話？且台美21世紀貿易倡議，我方直接行政協定簽結，美國還要送參眾兩院逐條審查，誰才是民主國家？

「反服貿有兩個部分，一個是程序。」郭正亮提到，張慶忠當主席就是因為黑箱急著表決廣受爭議，這部分每個政黨現在大概都沒有意見，就是一定要逐條審。第二個部分就是服貿協定項目的討論，坦白說有些對台灣有利，有些不利。現在要重談，有一些時間點已經過了。

郭正亮指出，比如說那個時候談金融業、電商、線上遊戲，對台灣有利，那是2014年！2023再去談，現在金融誰要跟你談？金融現在中國大陸不知道領先你多遠了？電商那個規模差多遠？線上遊戲你怎麼跟人家玩？所以這個就是此一時彼一時。

「當時我對服貿的內容，有很多我是支持的！」郭正亮強調，那個時間點沒有，現在就是沒有了。坦白說，現在已經要跟人家談到CPTPP了，從這裡講到民進黨，紐西蘭7月15日CPTPP要開執委會，今年如果要變成申請國，你就要遞件，中國大陸21日宣布他要遞件！人家針對2300條條文做了研究，他7月15日要遞件，請問經濟部呢？我們要不要遞件？一天到晚吹牛說，萊豬進來後2年？「兩年了耶！CPTPP沒看到影子啊？」

郭正亮表示，另外一個反黑箱，你剛剛簽的那個台美21世紀貿易倡議，行政院把它當作行政協定就直接簽掉了，不送立法院！結果美國的貿易代表戴琪，她也跟參眾兩院說，我們是不是當作行政協定？「被KO啊！連民主黨的議員都反對！」現在就乖乖送到參眾議院審查。

「從這裡就看到民進黨的草率程度！」郭正亮直言，吹牛說CPTPP要遞件，「7月15日給我遞件啊！王美花為什麼不出來講話？」台美21世界貿易倡議，美國要逐條審！30天內還要行政部門拿出評估報告，結果我們這邊用行政協定直接簽結，拒絕送立法院，哪邊是民主國家還看不出來？