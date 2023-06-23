美國民間旅遊業者「海洋之門探險」公司的潛水器「泰坦號」（Titan），本月18日赴北大西洋下潛深海探訪1912年沉船「鐵達尼號」後失聯，乘員5人生死未卜。搜救行動週四（22日）進入第5天，各界專家研判潛水器內氧氣會在第5天耗盡。美國海岸防衛隊週四表示，遠端遙控水下載具在鐵達尼號沉船位置附近發現「一片殘骸」，搜救聯合指揮部正在評估這項資訊。

綜合路透社、英國《電訊報》報導，美國海岸防衛隊週四在推特發文表示，進入海中的其中一個水下探測載具，在「搜尋區域內」發現「一片殘骸」（a "debris field"）。即使如此，搜救行動持續進行之中。獲得這項重大發現的是加拿大「北極地平線」號（Horizon Arctic）派出的遙控水下載具（ROV）。

主持這項跨國合作搜救行動的美國海岸防衛隊少將毛格（John Mauger）稍早向英國《天空新聞》表示，水下探測載具「正沿著潛水器既定的下潛路徑進行搜救作業」，搜救隊伍具備搜尋與救援的能力。

美國海岸防衛隊預計美東時間週四下午3時（台灣時間週五凌晨4時）召開記者會，向各界說明專家針對這項重大搜救進展的討論內容。